Последствия непогоды устраняют в Плюсском районе

10:15, 20 июня 2024, ПАИ

Нарушения электроэнергии из-за непогоды устраняют в Плюсском районе, пишет газета «Плюсский край».

Всего из-за неблагоприятных погодных условий без света остались 437 жителей деревень.

Электроснабжение отсутствует в восьми населённых пунктах, в частности в деревнях Малое Захонье, Кошелевицы, Бабачи, Модолицы, Лямцево, Крошново.

Над восстановлением подачи электроэнергии работают две аварийно-восстановительные бригады электриков.

Напомним, что вчера, 19 июня, по Псковской области прошёл сильный ветер и ливень. При этом синоптики говорят, что такая погода продлится два дня.

Также сообщалось, что в Невельском районе был замечен смерч. Увидеть его можно здесь.