Последствия непогоды устраняют в Плюсском районе
Нарушения электроэнергии из-за непогоды устраняют в Плюсском районе, пишет газета «Плюсский край».
Всего из-за неблагоприятных погодных условий без света остались 437 жителей деревень.
Электроснабжение отсутствует в восьми населённых пунктах, в частности в деревнях Малое Захонье, Кошелевицы, Бабачи, Модолицы, Лямцево, Крошново.
Над восстановлением подачи электроэнергии работают две аварийно-восстановительные бригады электриков.
Напомним, что вчера, 19 июня, по Псковской области прошёл сильный ветер и ливень. При этом синоптики говорят, что такая погода продлится два дня.
Также сообщалось, что в Невельском районе был замечен смерч. Увидеть его можно здесь.
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