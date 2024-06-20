Один человек погиб и минимум 14 пострадали из-за урагана в Москве

15:40, 20 июня 2024, ПАИ

Один человек погиб и ещё не менее 14 пострадали во время урагана «Эдгар» в Москве, пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Во время урагана упало дерево у парка «Дубки» на Ивановской улице. В результате этого один человек погиб, а также несколько людей получили тяжёлые травмы.

Ранее в Солянском проезде упал щит на пятимесячного ребёнка, а в районе Нагатинского Затона и на Донецкой улице ветер вырвал с корнем деревья. Очевидцы поделились, что также были повреждены автомобили.

Напомним, что в среду, 19 июня, через Невельский район прошёл смерч. Эксклюзивные кадры последствий смерча в Псковской области можно посмотреть здесь, а о подробностях разрушений и процессе ликвидации последствий можно прочитать по ссылке.