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Общество

Михаил Ведерников рассказал о семейных традициях просмотра кино

О семейных традициях просмотра кино рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 июня.

Михаил Ведерников рассказал о семейных традициях просмотра кино. Фото: ПАИ

«Мне очень нравится фильм «Утомленные солнцем», – поделился он.

Михаил Ведерников также добавил, что в его семье существует традиция просмотра кино. «На 9 мая всегда собираемся и выбираем какой-то фильм», – рассказал глава региона.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.

Отметим, что с 5 по 7 июля в Пскове пройдёт V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024». За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Подробнее с новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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