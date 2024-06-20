Михаил Ведерников рассказал о семейных традициях просмотра кино

18:13, 20 июня 2024, ПАИ

О семейных традициях просмотра кино рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 июня.

«Мне очень нравится фильм «Утомленные солнцем», – поделился он.

Михаил Ведерников также добавил, что в его семье существует традиция просмотра кино. «На 9 мая всегда собираемся и выбираем какой-то фильм», – рассказал глава региона.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.

Отметим, что с 5 по 7 июля в Пскове пройдёт V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024». За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Подробнее с новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.