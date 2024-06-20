Два фильма уже получили рибейты на кинокартины, снятые в Псковской области

18:08, 20 июня 2024, ПАИ

Два фильма уже получили рибейты на кинокартины в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 июня.

«Мы не так давно запустили эту систему. Я, кстати, узнал, что не все этой возможностью пользуются. Сейчас поручил Ольге Тимофеевой [вице-губернатор. – ПАИ] выйти на связь с кинематографистами, чтобы понять причины», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Рибейты уже получили два фильма – «Плакать нельзя» и «Я делаю шаг», рассказал глава региона.

«Кстати, у «Блиндажа» тоже есть возможность попасть и заявиться, потому что прокат они получили в этом году», – сказал он.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

Подробнее с новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Добавим, что рибейт в кинопроизводстве – это система компенсации части понесённых затрат на съёмки фильмов или сериалов.