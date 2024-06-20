Эдуард Пичугин – о кинофестивале «Западные ворота» в Пскове: Онлайн-кинотеатры нам не конкуренты
Онлайн-кинотеатры не являются конкурентами кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 июня.
«Поход в кино – это событие. Даже с момента появления цифрового кино мы видим, что зритель пытается прийти в кинотеатр и познакомиться с картиной. Тем более мы понимаем, что фильм лучше смотреть в коллективе», – отметил он.
То, что онлайн-кинотеатры не конкурируют, видно и по количеству проданных билетов. Кроме того, увеличилось и количество российских фильмов, и зрителей в кинотеатрах.
«Гораздо больше впечатляет и энергетически захватывает совместный просмотр фильма, особенно если вас больше 100 человек», – подчеркнул Эдуард Пичугин.
Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.
Подробнее с новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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Эдуард Пичугин – о кинофестивале «Западные ворота» в Пскове: Онлайн-кинотеатры нам не конкуренты
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