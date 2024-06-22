Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области в связи с прошедшим ураганом

00:25, 22 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям региона в связи с прошедшим ураганом на территории Псковской области. Видео размещено в телеграм-канале губернатора.

Глава региона назвал тему урагана и его последствий самой острой и обсуждаемой за последнюю неделю.«В Невельском районе был зафиксирован настоящий смерч. Для Псковской области это крайне нетипичное явление. Обычно воронка формируется над водой и через какое-то время там же исчезает. В этот раз смерч прошёл по населённым пунктам. Больше всего пострадали от непогоды Невельский муниципальный округ и Дедовичский район. Ветер повредил кровли нескольких жилых домов, разрушил хозпостройки, повалил деревья, опоры ЛЭП, на четырёх зданиях одной из ферм посрывало крыши», – рассказал губернатор в своём видеообращении.

Он также отметил, что аварийную ситуацию быстро удалось урегулировать. Но в момент пика непогоды без электричества осталось порядка 150 населённых пунктов, то есть около 4 тысяч человек.

По словам губернатора, в этот раз жители Псковской области активно пользовались горячей линией по номеру 122. Оставленные заявки позволили быстро устранить основные повреждения сети. «Сейчас большая часть сети восстановлена, осталось несколько точечных заявок», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также поблагодарил энергетиков, МЧС и глав муниципалитетов, которые быстро отреагировали на вызов.

«Оснований считать, что такие погодные аномалии не повторятся или останутся редкими, нет. По данным Гидрометцентра, по всей стране в 2023 году число опасных погодных явлений выросло почти на 25 %. Это связано с глобальными климатическими изменениями. Это данность, к которой нужно адаптироваться, в том числе путём разработки более совершенных алгоритмов взаимодействия всех ведомств и закупки новой техники для ликвидации последствий. Это делается, и растущая скорость работы ответственных служб тому доказательству. Это не первый вызов, который мы встречаем за последние годы, и, к сожалению, не последний. Но мы работаем и обязательно все вместе справимся», – подчеркнул губернатор.

Эксклюзивные кадры последствия смерча в Невельском районе здесь.