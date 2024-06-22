Михаил Ведерников – в День памяти и скорби: Связь поколений должна оставаться крепкой

09:47, 22 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона в День памяти и скорби, 22 июня. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы отдаём дань уважения всем павшим в жестокой схватке с фашистами и склоняем головы перед поколением победителей», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что за время войны погибло более 110 тысяч жителей Псковской области, четыре тысячи деревень были сожжены дотла. На территории региона находится почти 800 воинских захоронений и братских могил, в которых покоится более полумиллиона человек.

«Наша святая обязанность – хранить память об их великом подвиге, благодаря которому мы живём в сильной, независимой и благополучной стране», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также порекомендовал провести этот день с детьми, рассказать им семейные истории о подвигах и победах бабушек и дедушек, сходить в музей, посетить памятные места, воинские захоронения. «Связь поколений должна оставаться крепкой», – сказал губернатор.

Он напомнил, что сегодня работает Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области по адресу улица Ленина, 3.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал, что в рамках подготовки к другой памятной дате – Дню партизан и подпольщиков – было рассмотрено ходатайство о присвоении почётного звания «Край партизанской славы». В этом году решение принято в пользу Усвятского района.