Память миллионов погибших в Великой Отечественной войне чтят сегодня по всей России

09:08, 22 июня 2024, ПАИ

22 июня в России – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, пишет calend.ru.

22 июня 1941 года в четыре часа утра фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Немецкие авиация и артиллерия атаковали советские города, железные дороги, аэродромы, военно-морские базы и другие объекты.

Война длилась 1418 дней и завершилась 9 мая 1945 года капитуляцией фашистской Германии. Война унесла жизни 26,6 миллиона человек.

В этот день в каждом муниципалитете Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Всего запланировано проведение порядка 180 самых разных мероприятий. Ключевые из них пройдут в Пскове и Великих Луках.

Запланировано проведение траурных церемоний возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны. В некоторых муниципалитетах пройдут траурные церемонии перезахоронения останков красноармейцев, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций.

В Пскове, Великих Луках и ряде районных центров создадут «Огненные картины войны» из зажжённых свечей. Кроме того, традиционно пройдут всероссийская акция «Cвеча памяти» и другие патриотические и памятные мероприятия.