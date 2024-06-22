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Общество

Барсики-брелоки представлены на ярмарке «Виноград»

Барсики-брелоки представлены на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Центре туризма и творческий индустрий Пскова.

  • Барсики-брелоки представлены на эногастрономической ярмарке «Виноград»
    Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова
  • Барсики-брелоки представлены на эногастрономической ярмарке «Виноград»
    Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова
  • Барсики-брелоки представлены на эногастрономической ярмарке «Виноград»
    Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова

Брелоки в виде псковский барсиков разместились на площадке выездной радиостудии «7 НЕБО».

Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове с 21 по 30 июня. В этом году она посвящена ​технологиям и науке. Программу мероприятия можно посмотреть здесь

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