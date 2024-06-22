Барсики-брелоки представлены на ярмарке «Виноград»

13:50, 22 июня 2024, ПАИ

Барсики-брелоки представлены на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Центре туризма и творческий индустрий Пскова.



Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова



Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова



Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова





Брелоки в виде псковский барсиков разместились на площадке выездной радиостудии «7 НЕБО».

Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове с 21 по 30 июня. В этом году она посвящена ​технологиям и науке. Программу мероприятия можно посмотреть здесь