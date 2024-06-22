Барсики-брелоки представлены на ярмарке «Виноград»
Барсики-брелоки представлены на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Центре туризма и творческий индустрий Пскова.
-
Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова
-
Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова
-
Фото: Центр туризма и творческих инициатив Пскова
Брелоки в виде псковский барсиков разместились на площадке выездной радиостудии «7 НЕБО».
Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове с 21 по 30 июня. В этом году она посвящена технологиям и науке. Программу мероприятия можно посмотреть здесь
Комментарии: 0 Обсудить >>>