Михаил Ведерников: Фестиваль «Виноград» – это уже межрегиональный проект

15:21, 23 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям региона, где отметил, что фестиваль «Виноград» – это уже межрегиональный проект. Видео размещено в Telegram-канале губернатора.

«Зародилась ярмарка в Пскове и быстро переросла в межрегиональный проект, который охватывает сейчас Великий Новгород, Анапу и Уфу. Это хороший инструмент поддержки фермеров, знакомство наших гостей с псковской продукцией, а жителей региона - с кулинарными особенностями других субъектов».

Он напомнил, что фестиваль проходит под эгидой Курчатовского института.

Михаил Ведерников посоветовал посмотреть в первую очередь новые фотозоны и декорации. Он также рассказал, что стоит попробовать.

«Мы увеличили число мест для псковской фермерской продукции. Представлены различные сыры, мясо, хлеб, копченая рыба и крафтовые напитки. Традиционно здесь будут знаменитые невельские улитки. Теперь у них появились интересные конкуренты-деликатесы – черноморские мидии из Анапы. Попробуйте – и выберете, что вам по вкусу».

В этом году эногастрономическая ярмарка посвящена десятилетию технологий и науки, поэтому при участии Курчатовского института пройдет множество научных лекций. В том числе в детской зоне состоятся мастер-классы от проекта «Эмпирика».

«Детки от 6 до 14 лет услышат интересные факты из области химии, биологии и археологии. Для самых маленьких гостей фестиваля будут: творческий стол и разные игрушки. Ещё более обширной будет творческая программа: мультфильмы, фильмы, спектакли, концерты, выставки; танцы. Только на площадке «Крым» выступят 20 коллективов. Желаю всем хороших выходных и ярких впечатлений», – заключил Михаил Ведерников.

В этом видеообращении Михаил Ведерников также рассказал про новую инфраструктуру в сфере туризма. Подробности по ссылке.