Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Фестиваль «Виноград» – это уже межрегиональный проект

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям региона, где отметил, что фестиваль «Виноград» – это уже межрегиональный проект. Видео размещено в Telegram-канале губернатора.

«Зародилась ярмарка в Пскове и быстро переросла в межрегиональный проект, который охватывает сейчас Великий Новгород, Анапу и Уфу. Это хороший инструмент поддержки фермеров, знакомство наших гостей с псковской продукцией, а жителей региона - с кулинарными особенностями других субъектов».

Он напомнил, что фестиваль проходит под эгидой Курчатовского института.

Михаил Ведерников посоветовал посмотреть в первую очередь новые фотозоны и декорации. Он также рассказал, что стоит попробовать.

«Мы увеличили число мест для псковской фермерской продукции. Представлены различные сыры, мясо, хлеб, копченая рыба и крафтовые напитки. Традиционно здесь будут знаменитые невельские улитки. Теперь у них появились интересные конкуренты-деликатесы – черноморские мидии из Анапы. Попробуйте – и выберете, что вам по вкусу».

В этом году эногастрономическая ярмарка посвящена десятилетию технологий и науки, поэтому при участии Курчатовского института пройдет множество научных лекций. В том числе в детской зоне состоятся мастер-классы от проекта «Эмпирика».

«Детки от 6 до 14 лет услышат интересные факты из области химии, биологии и археологии. Для самых маленьких гостей фестиваля будут: творческий стол и разные игрушки. Ещё более обширной будет творческая программа: мультфильмы, фильмы, спектакли, концерты, выставки; танцы. Только на площадке «Крым» выступят 20 коллективов. Желаю всем хороших выходных и ярких впечатлений», – заключил Михаил Ведерников.

В этом видеообращении Михаил Ведерников также рассказал про новую инфраструктуру в сфере туризма. Подробности по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2024

Михаил Ведерников: Фестиваль «Виноград» – это уже межрегиональный проект
23 июня 2024

Фестиваль колокольного искусства проходит в Пскове
23 июня 2024

Про новую инфраструктуру в сфере туризма рассказал Михаил Ведерников
23 июня 2024

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове
23 июня 2024

Кратковременные дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 24 июня
23 июня 2024

Борис Елкин поздравил православных псковичей с Днём Святой Троицы
23 июня 2024

О программе третьего дня ярмарки «Виноград» рассказали псковичам
23 июня 2024

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...