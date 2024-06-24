Как псковские школьники могут стать участниками «Билета в будущее»

14:29, 24 июня 2024, ПАИ

Как школьники Псковской области могут принять участие в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов «Билет в будущее», рассказали ПАИ организаторы.

Для участия в проекте педагоги регистрируют учащихся на платформе, а затем включают в список участников.

«Сначала в школе назначаются педагоги-навигаторы, а потом уже эти педагоги-навигаторы обозначают круг учеников, которые будут участвовать в проекте именно от этой школы. Любой ученик с 6-го по 11-й класс может подойти к классному руководителю, потому что участвуют все школы Псковской области, и через учителя начать принимать участие в проекте», – рассказала региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

На данный момент в проекте значатся порядка 20 псковских предприятий-партнёров, среди которых ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Плюсский промышленный комбинат», ООО «Гдов молоко», ОАО «РЖД», ОАО «Красное знамя» и другие. «Но эта цифра пока ещё неточная. Может быть, их станет чуть больше, может быть, чуть меньше», – отметила она.