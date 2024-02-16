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Псковский фермер Иван Мельник принимает участие в семинаре по садоводству в Краснодаре

Фермер Иван Мельник из Себежского района Псковской области принимает участие в Международном семинаре по садоводству. Мероприятие проходит в Краснодаре с 14 по 16 февраля, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: Иван Мельник

В программу включены сессии, конференции, брифинг и посещение хозяйств.

«Программа насыщенная. От Псковской области нас четверо, из нашего Себежского и Псковского районов. Темы обсуждаются важные – применение современных технологий хранения плодов, средства защиты и современные сорта. Представляется новая современная техника для садов. Профессора из России, Сербии, Италии, Молдовы – практики «с поля», а не из кабинетов. Для себя за два дня я отгадал много загадок в садоводстве», – рассказал Иван Мельник.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал об открытии в Себежском районе первого в регионе фруктохранилища с полным циклом автоматизации, развенчал миф о парафинировании яблок и дал рекомендации садоводам.

Кроме того, Иван Мельник ведёт на телеканале «Первый Псковский» программу «СадОгород».

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