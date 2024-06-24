Что ждёт псковских соискателей на Всероссийской ярмарке трудоустройства в этом году, рассказали организаторы

17:10, 24 июня 2024, ПАИ

Что ждёт соискателей на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

«Второй год подряд она проходит в таком большом масштабе. Сама технология ярмарки вакансий, она не новая. Это когда представляются работодатели, они представляют свои вакансии, приходят соискатели, смотрят, какие есть вакансии, и общаются. Ярмарка трудоустройства кардинально отличается тем, что это больше чем собеседование «работодатель плюс соискатель»», – подчеркнула она.

Всего будет представлено семь площадок для жителей региона всех возрастов.

«Второй год подряд будет выставлена площадка правительства Псковской области. Они нацелены, чтобы более открыто заявлять свои потребности и рекрутировать граждан разных возрастов», – сказала Алена Трунова.

В прошлом году более трёх тысяч человек посетили федеральный этап ярмарки. В этом же году планируется увеличить показатели проходимости ярмарки, отметила председатель комитета по труду и занятости.

«Будет городок работодателей – 64 работодателя разместятся. В регионе не так просто оказалось найти большую площадку, чтобы всех разместить. Поэтому те работодатели, которые не успели заявиться, будут представлены со стороны кадрового центра», – пояснила Алена Трунова.

Она также отметила, что поступают заявки от работодателей из других регионов. «Здесь мы выступаем некоторым госрегулятором и приоритет оставляем для наших работодателей», – сказала спикер.

Она добавила, что необязательно приходить на ярмарку с целью найти работу уже сегодня. Можно поинтересоваться обстановкой на рынке труда, какие вакансии есть, какие зарплаты предлагают, для себя тестово пройти собеседование, понять, каких компетенций не хватает, пройти в зону образования, привести ребенка, который может найти работу на лето.

Будут профориентационные площадки, различные квизы, которые заинтересуют и детей.

В «Лектории» в рамках проекта «Госстарт» пройдет открытый диалог, спикерами которого станут глава Пскова Борис Елкин и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Старт Всероссийской ярмарки трудоустройства назначен на 10:00 28 июня. Мероприятия примут две площадки в Псковской области: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ, правительства Псковской области.