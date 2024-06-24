Столпотворение из лодок, судак атакует, стихи рыбачки у костра: как прошло открытие псковского водно-моторного сезона

18:35, 24 июня 2024, ПАИ

Я насчитал 65 лодок. И это не считая ещё тех, которые мне не было видно за островами. Такого столпотворения в Раскопельском заливе Чудского озера ещё не было.

Об открытии псковского водно-моторного сезона – в материале постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Место встречи изменить нельзя…

С большим нетерпением и приятными ожиданиями псковские рыболовы-любители ждали открытия «рыбно-моторного» сезона, именно так когда-то оговорился один из моих товарищей. И действительно, оговорка оказалась меткой по Фрейду, она нам сразу запомнилась, и теперь мы часто с улыбкой именно так и называем этот период. Но если с моторами всё оказалось на уровне, к сезону все подготовились достойно, ни один мотор из 12 не подвёл, то с первой частью, «рыбной», всё оказалось очень и очень непросто. Но обо всём по порядку…

Поначалу оповещать всех и вся, собирать большую компанию я не планировал. В прошлом году были некоторые неприятные шероховатости при проведении этого мероприятия. Да и немудрено – тогда съехалось 14 рыбаков и две рыбачки. И все со своими характерами, со своим виденьем. Нет, не буду приглашать, поедем только узким кругом. Но начиная с 10 июня я с трудом отбивался от телефонных звонков: «А открытие будет? А где, там где и в прошлом году? А уха будет? А какая программа? А комаров много? А что брать с собой? А во сколько выезжать?». И ещё десятки вопросов. Позвонили все прошлогодние участники, плюс несколько новых. Ну, и как отказать? Как бросить? Написал и разослал всем ответы на их вопросы. И опять это получилось как бы приглашением: «Всё будет с 15 на 16 июня на берегу Раскопельского залива Чудского озера на «нашей» поляне».

«Резиновая поляна»

Открытие сезона совпало с выходными, и мы не без оснований опасались, что если приедем туда к вечеру, то мест для нашей компании на 11 машинах и 12 лодках может и не хватить. А поэтому несколько человек отправились туда заблаговременно, отгородили половину поляны и сообщили, что с трудом, но отбились от желающих заполонить «наше» место. Поляна, конечно, никакая не наша в прямом смысле слова, но её первооткрывателями лет 18 назад были именно мы с Дмитрием. Лет пять мы там пребывали в одиночестве, ревностно оберегая её и соблюдая чистоту и порядок, а потом о её существовании всё же рыболовы прознали и с каждым годом народонаселения на ней стало прибавляться. Все наши, как и планировалось, приехали к 15:00. Не сразу, но разместились. Поляна была заполнена как никогда. Только нас оказалось 18 человек, плюс ещё две группы знакомых рыболовов и несколько незнакомых. И собралось на «резиновой поляне», вы не поверите, человек сорок. Поляна действительно не безразмерная, а потому пришлось половину автомобилей парковать в лесу, метрах в пятидесяти от неё, освободив место для палаток, столиков и костров. И лодкам в канале было тесно. Но все разместились, никто в обиде не остался.

Удивительно, но ни комаров, ни слепней практически не было и запасённые репелленты даже не пригодились. Лишь к вечеру небольшое количество комариков попыталось нам испортить праздник, но у них, к нашей всеобщей радости, ничего не получилось. А ведь в прошлые годы от их множества сплошной гул стоял – днём от слепней, вечером и ночью от комаров.

В адрес рыболовных чиновников – слова благодарности

После устройства лагеря с 18:00 до 20:00 у нас по программе праздника был запланирован лов рыбы для ухи. По рыбалке все соскучились и с энтузиазмом отправились на просторы залива. Подавляющее большинство рыболовов нашей компании (и не только нашей) здесь предпочитают рыбачить троллингом – очень популярным способом лова рыбы. И в связи с этим хотелось бы сказать несколько добрых слов в адрес наших рыболовных чиновников. Не часто рыболовы их благодарят, но в этом году это, наверное, приятное исключение. С 2024 года троллинг на водоёмах Псковской области вновь разрешён. Спасибо за это и Федеральному агентству по рыболовству РФ, и Северо-Западному территориальному управлению ФАР и, самое главное, Марине Михайловне Мельник, нашей землячке, кандидату биологических наук, руководителю Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» «ГосНИОРХ» имени Л. С. Берга».

В 2021 году неожиданно, без объяснения причин, на водоёмах Псковской области (и не только) был запрещён такой вид любительского лова рыбы, как троллинг. Рыболовная общественность, и я в том числе, не на шутку возмутилась, выражая негодование и непонимание. Куда я только не писал, выступал со всех доступных мне трибун, на всех круглых «рыбных» столах, на местном радио и в печати. Надо отдать должное, что на все мои 13 писем (начиная от псковской рыбоохраны, Псковского областного Собрания депутатов и до Министерства сельского хозяйства РФ) я получил ответы. И отовсюду, кроме Минсельхоза, ответы были примерно одинакового содержания: «Мы в этом вопросе инициативы (законодательной в том числе) не проявляли, исследований не проводили и почему такой запрет появился – не знаем». Лишь Марина Михайловна набралась смелости, дала официальное научное определение терминам «троллинг» и «дорожка» и указала на ошибку. Как оказалось, в правила рыболовства закралась, многие об этом неофициально и говорили, простая стилистическая ошибка. Казалось бы, исправить её легко и просто, раз многотысячный рыболовный люд возмущается. Да, исправили, наконец-то, но на это ушло ровно четыре года.

Клёв – никакой. Но на уху наловили

Но вернёмся к вечерней рыбалке. Ожидания клёва были высокими, но он оказался такой, что я даже засомневался: а состоится ли уха сегодня? Такое, без ухи, дважды уже бывало, но тогда погода была виновата – из-за ветра в залив было выйти невозможно. Но сегодня почти штиль, ясное небо, погода что ни на есть клёвая, а у меня за два отведённых часа для лова – ни одной поклёвки. Такого открытия «рыбно-моторного» сезона я не ожидал. Но на уху всё же наловили и даже с небольшим избытком: пять судаков, семь щук и три окуня. Но если учесть, что это улов 18 рыболовов, – то это и не очень-то много.

Уха получилась великолепная: во-первых – свежая рыба, во-вторых – двойная (две закладки рыбы), и в-третьих – с правильными ингредиентами – картошка, горький перец, томат, зелень и прочие. По две чашки, наверное, съел каждый.

Судак и окунь – рыба опасная

Посидели у костра. Давно не виделись с нашими друзьями из Гатчины – Андреем и Еленой. И услышали от них интересную и поучительную историю, случившуюся с ними в мае этого года здесь же, в Раскопельском заливе.

Рыбачили они в одной маленькой гребной ПВХ-лодке на «джиг». Окушки попадались, щучки. И судак попался, да такой, что в лодку затащить его не смогли. Да и не нужен он был, ведь ещё запрет на его лов. Ни к лодке его было Андрею сразу не подтащить, ни у лодки не поднять, а когда всплыл, то и в подсак, которым Лена пыталась помочь, не завести было. Клыкастый и вокруг лодки несколько кругов сделал, и под лодку трижды уходил. И в один из нырков своими острейшими плавниками… пропорол баллон. Воздух большими пузырями начал быстро выходить из-под правого баллона, второй баллон от тяжести стал медленно, но уверенно складываться пополам. Андрей начал грести в сторону берега, а Лена пыталась подкачивать спускающий отсек лодки ножным насосом. Но куда там… Вот-вот и вода была бы в лодке, притом вода холодная, весенняя.

Хорошо, что неподалёку рыбачили их друзья. Увидев надвигающуюся катастрофу, они бросились на помощь, гребут, а лодка почти не двигается – впопыхах забыли якорь вытащить. Но вытащили, подгребли, Андрей и Лена перебрались в их лодку. На четверых лодка не была рассчитана, но потихоньку всё же до берега добрались, буксируя ещё и едва держащуюся на плаву повреждённую лодку. К счастью, всё обошлось. И что удивительно, выйдя на берег, вытаскивая свою лодку, сматывая распущенный спиннинг, увидели, что их судак-неприятель тоже прибыл к берегу, так и не смог он отцепиться от воблера. Три килограмма в нём оказалось.

Очень внимательными надо быть при ловле судака и при поимке стараться не приближать его очень близко к бортам резиновых лодок или лодок из ПВХ. Как видите на примере Андрея и Лены – это чревато. И не только при ловле судака. В моей практике тоже имеется похожий случай, но при ловле окуня. Рыбачили с товарищем в Чудском озере, неплохой улов полосатых горбачей был в тот день. Уже на берегу, когда перевернули и просушивали лодку, то я снизу в боку одного из баллонов увидел две торчащие рядом непонятные тёмные иголки со шляпками. Пригляделся – всё равно не понятно, что это и откуда они здесь взялись. Выдернул их, тут же воздух начал со свистом вырываться из баллона. А иголки-то эти оказались окунёвыми, со спинного плавника. Как потом я предположил, вынимая окуня из воды, мой товарищ их прижимал рукой к борту (с его стороны иголки оказались) и лишь потом затаскивал в лодку. Вот, прижимая полосатого с растопыренным спинным плавником к лодке, иголки и впились глубоко в баллон. Нам повезло, что они в озере выдернулись из тела окуня, а не из баллона нашей лодки.

Будьте внимательны при судачьей и окунёвой рыбалке!

Ольга! Великолепно!

У праздничного костра удивила Ольга. Ну, во-первых, она ещё до костра удивила, вернувшись с залива с судаком и щукой, в отличие от многих наших мужчин-рыболовов. А во-вторых, и это главное, к нашему празднику открытия она подготовила сюрприз – сочинила и стихи, и музыку, и исполнила свою песню в кругу друзей. Очень проникновенно получилось. Второй куплет мы уже подхватили не очень стройными, но громкими голосами, а по окончании исполнения взорвались аплодисментами.

Все из нас теперь уже в отставке,

Удочки и спиннинг при себе.

И за это мы поднимем чарки,

Ведь рыбалка в сердце и судьбе.

Молодец, Ольга. Спасибо огромное за серьёзный творческий женский подход к нашему грубому мужскому мероприятию.

Лишь ближе к полуночи все разошлись по палаткам.

Столпотворение у Подлипья

Подъём в 3:15, чай и скорее на воду. Штиль, небо ясное, соловьи поют. Красота! Но в такой ранний час из нашего лагеря поднялись лишь четверо, остальные проснулись позже. Я сразу отправился к Мде (деревня на западном берегу залива), именно там вчера почти всю рыбу и поймали, но… Был и на одних камнях, и на других, и на ракушечнике, и между островами, и на широком плёсе, увы… Позор на мою седую голову – ноль за два дня. И ладно не поймал ни одной рыбки, так и ни одной поклёвки за два дня не увидел. Не у всех так грустно, половина из нас всё же что-то да поймала, но порадоваться особенно было нечему. Ольга и утром поймала клыкастого хорошего размера, ещё один судак улыбнулся Стасу. И всё, остальные с судаком так и не встретились. Ещё утром было поймано пять щук, из них две двухкилограммовые. Такой вот улов всей нашей компании.

Не только у нас на поляне было тесно, но в воскресенье и в Подлипье (деревня на южном берегу залива) у лесопилки от машин было яблоку негде упасть. Около 6:00 я попытался пересчитать лодки в заливе. Насчитал… 65 штук! И это мне ещё часть лодок за островами не было видно. В общем, не меньше 80 лодок было, это точно. Такого столпотворения здесь ещё никогда не было. И в других компаниях та же картина с уловом – очень слабо. Странное начало сезона, ведь ровно год и два года назад была совсем другая картина.

Но не рыбой единой. Главное, праздник удался.

P.S. Через два дня мы вновь отправились на рыбалку в Раскопельский залив. Ну, не верим, что в это время там нет хищника. Об итогах поездки читайте скоро в очередном выпуске моей рыболовной странички на ПАИ.