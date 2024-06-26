ПсковГУ и Белградский университет обменяются студентами и преподавателями

13:19, 26 июня 2024, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина и декан медицинского факультета Белградского университета Лазар Давидович подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает организацию академического обмена студентами, преподавателями, научными сотрудниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Кроме того, стало известно о том, что декан медицинского факультета Белградского университета планирует уже осенью этого года посетить ПсковГУ с ответным визитом.

Напомним, ректор ПсковГУ Наталья Ильина посетила Сербию. Руководитель вуза провела ряд встреч, направленных на развитие образовательных и научных проектов совместно с факультетами Белградского университета и университета в городе Ниш. Поездка была организована во взаимодействии с представительством Россотрудничества в Сербии с целью знакомства с академическим сообществом и обсуждения перспектив развития международных образовательных и научных проектов.