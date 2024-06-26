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Общество

Михаил Ведерников назвал Общественную палату эффективной частью гражданского общества

Встречу, приуроченную к 15-летию Общественной палаты Псковской области, проводит губернатор Михаил Ведерников с руководителями палаты разных созывов в среду, 26 июня, передает корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников и руководители Общественной палаты региона обсуждают ключевые направления работы общественников. Фото: ПАИ

Во встрече участвуют председатель четвертого состава Анатолий Мультах, председатель пятого состава Наталья Горбачёва, председатель шестого, действующего, состава Александр Седунов. На встречу также приглашены представители Общественной палаты Российской Федерации от региона Андрей Царёв, который занимал эту должность с 2014 по 2023 год, и Наталья Исакова, занимавшая этот пост с 2023 года.

«Дата значимая. Каждый из вас внес вклад. Общественная палата – это эффективная часть гражданского общества в регионе. Вы знаете, что с 2013 года палата наделена законодательной инициативой. Я бы хотел, чтобы каждый из вас рассказал, что делали и какие планы сейчас», – отметил глава региона, открывая встречу.

«Думаю, все скажут, что все составы были хорошие. В Общественную палату традиционно входят лучшие общественники региона. На нашу долю выпали выборы в Государственную думу, губернатора, президента. Ответственность была велика. Мы очень ответственно отнеслись к организации выборов, в том числе и ДЭГ. Тесно работали в избирательной комиссии. Довольны форумом наблюдателей. Мы гордимся тем, что заняли второе место по ДЭГ на выборах губернатора. Очень сложный процесс, но наша палата работала как единый механизм», – отметила Наталья Горбачёва.

Председатель Общественной палаты региона Александр Седунов напомнил, что сегодня возобновил работу общественный штаб по наблюдению за выборами, который будет готовить общественных наблюдателей.

Кроме того, отметил он, «на первом заседании палаты было решено, что будет пять направлений работы, из них одно связано с патриотической работой, в том числе помощью участникам СВО».

«Планируем провести стратегическую сессию для членов палаты», – сообщил Александр Седунов.

Глава региона отметил, что важно проработать тематику работы Общественной палаты.

«Обращение граждан – здесь мы уделяем большое внимание и на федеральном, и на региональном уровне. Мне тоже поступило одно обращение. Было направлено предписание в прокуратуру и правоохранительные органы. Ситуация находится на контроле», – рассказала на встреча член Общественной палаты РФ Наталья Исакова.

Кроме того, считает она, необходимо наладить контакты с общественными советами в Белоруссии.

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