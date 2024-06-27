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Экономика

Дмитрий Алемасов: Отечественные виноделы успешно замещают иностранные бренды

Отечественные виноделы успешно замещают иностранные бренды в торговых сетях, заявил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Дмитрий Алемасов: «Отечественные виноделы успешно замещают иностранные бренды». Фото: ПАИ

«Отечественные виноделы не только успешно производят объёмы продукции, необходимые для обеспечения населения качественным вином, но и замещают иностранные бренды в торговых сетях», – отметил он.

Дмитрий Алемасов напомнил, что потребителей долгое время приучали к европейским продуктам. «Вспомните, как раньше не верили в российские сыры и колбасы. Но сейчас мнение радикально поменялось. К примеру, у нас в регионе немало фермеров, производящих вкуснейшие сыры. Сейчас в сегменте HoReCa пока представленность российского вина на 30 % меньше, чем на торговых площадках. И хотелось бы видеть в HoReCa больше не только российского вина, но и сыра, колбас и других крафтовых продуктов от российских производителей. Это настоящее гастрономическое удовольствие, за которым к нам едут из других регионов», – подчеркнул Дмитрий Алемасов.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове с 21 по 30 июня при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия бесплатные. Полную программу «Винограда» смотрите здесь.

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