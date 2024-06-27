Прокуратура проводит проверку из-за массовой гибели рыбы в Великолукском районе

10:01, 27 июня 2024, ПАИ

Псковская прокуратура проводит проверку в связи с сообщениями о гибели рыбы в реке Ловати. Информация о массовой гибели рыбы была опубликована в интернете, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в акватории и береговой полосе реки Ловати нашли более ста трупов рыб, среди которых щука, карась, окунь и другие.

Специалисты отобрали пробы воды для лабораторных исследований и испытаний. Также ведется расчет причиненного водным биологическим ресурсам ущерба.

Проведение проверки находится на контроле в прокуратуре области.

Ранее массовая гибель рыбы была зафиксирована в реке Шелони Порховского района, а также в реке Иссе у деревни Варыгино Опочецкого района.