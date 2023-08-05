Музыкальные группы выступили на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

22:57, 05 августа 2023, ПАИ

Музыкальные группы выступили на праздничном концерте, который прошёл в рамках фестиваля «Наше море» в Гдовском районе сегодня, 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На фестивале выступил музыкальный коллектив Herlights.

Кроме того, гости смогли услышать выступление группы Alina Os.

Также на площадке мероприятия были представлены исполнители Лиза Матрёшка, Skytrust, «Постоянные», «Поезд в август» и «Меджикул».

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Мероприятие продлится до 6 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь. Со всеми новостями с площадки можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Ранее также сообщалось, что в Гдовском районе официально зафиксировали мировой рекорд количества приготовленной ухи.