Ресторатор из Санкт-Петербурга – об эногастроярмарке «Виноград»: Это практически как микроэкономический форум

16:12, 28 июня 2024, ПАИ

О своих впечатлениях от пребывания на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове рассказала ресторатор из Санкт-Петербурга Светлана Решетникова в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.

«Меня сюда пригласила моя подруга, мы приехали из Санкт-Петербурга. 25 лет в ресторанном бизнесе, конечно, дают много опыта, и то, что происходит здесь, – это супер, это круто», – рассказала она.

Как отметила Светлана Решетникова, ей особенно понравилось разделение территории ярмарки на тематические зоны – «Крым», «Кавказ», «Дон» и другие.

«Это практически как микроэкономический форум. Мы уже успели познакомиться с поставщиками, уже даже есть варианты пригласить их посотрудничать с нами в Петербурге», – поделилась гостья студии и добавила, что в планах у нее пообщаться и с псковскими производителями.

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» открыла на эногастрономическом фестивале «Виноград» передвижную радиостудию. Каждый день в радиостудии гости, эксперты и участники фестиваля – производители, музыканты, общественники – в прямом эфире делятся эмоциями и рассказывают о своей работе.

Фестиваль «Виноград» проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Отметим, что со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.