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Лиза Матрёшка: Ярмарка «Виноград» – это праздник удовольствия

Впечатлениями от участия в эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове поделилась певица Лиза Матрёшка в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.

Лиза Матрёшка: Ярмарка «Виноград» – это праздник удовольствия. Фото: соцсети Лизы Матрешки

«Ярмарка «Виноград» – это праздник удовольствия. Это когда встречаются отличная музыка, вкусная еда, классное вино, когда ты можешь прийти компанией, один, семьёй и просто получать кайф от жизни», – отметила она.

Также гостья эфира поделилась, что во время выступлений в рамках ярмарки артисты получают яркие эмоции от зрителя. «Когда мы играем на сцене музыку для всех пришедших на фестиваль, мы чувствуем, какие все расслабленные, счастливые, как всем нравится все, что происходит вокруг. В общем, такой обмен удовольствием, обмен радостью, и от этого на сцене артисту становится еще круче, чем обычно», – подчеркнула она.

Кроме того, Лиза Матрешка напомнила, что в 20:30 на площадке «Крым» начнется ее выступление.

«У нас сегодня планируется немного обновленное звучание. Мы делаем сеты из своих собственных песен, поэтому будет и танцевалочка, и акустика для души, будет хорошо и музыкально», – сказала она.

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» открыла на эногастрономическом фестивале «Виноград» передвижную радиостудию. Каждый день в радиостудии гости, эксперты и участники фестиваля – производители, музыканты, общественники – в прямом эфире делятся эмоциями и рассказывают о своей работе.

Фестиваль «Виноград» проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Отметим, что со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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