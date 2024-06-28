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Общество

Отменить мораторий на смертную казнь предложил Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он уточнил, что применять смертную казнь допустимо в «некоторых случаях».

«У меня все-таки остался большой вопрос: а почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» — сказал Бастрыкин на заседании Молодежного петербургского юридического форума.

В качестве примера преступлений, за которые, по мнению Бастрыкина, можно назначать смертную казнь, он привел недавний теракт в «Крокус Сити Холле». «Вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы», — сказал Бастрыкин.

Он добавил также, что «некоторые грамотные, квалифицированные юристы» говорили ему, что для возвращения смертной казни необходимо проводить референдум и изменять Конституцию страны. Однако сам Бастрыкин полагает, что можно отменить мораторий указом президента.

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