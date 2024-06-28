Отменить мораторий на смертную казнь предложил Александр Бастрыкин

17:17, 28 июня 2024, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он уточнил, что применять смертную казнь допустимо в «некоторых случаях».

«У меня все-таки остался большой вопрос: а почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» — сказал Бастрыкин на заседании Молодежного петербургского юридического форума.

В качестве примера преступлений, за которые, по мнению Бастрыкина, можно назначать смертную казнь, он привел недавний теракт в «Крокус Сити Холле». «Вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы», — сказал Бастрыкин.

Он добавил также, что «некоторые грамотные, квалифицированные юристы» говорили ему, что для возвращения смертной казни необходимо проводить референдум и изменять Конституцию страны. Однако сам Бастрыкин полагает, что можно отменить мораторий указом президента.