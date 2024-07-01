В России планируют ввести контроль за формированием стоимости жилья

09:01, 01 июля 2024, ПАИ

Статистику стоимости жилищного строительства планируют ввести в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ответ замминистра Минэкономразвития Сергея Назарова вице-спикеру Госдумы (ГД) Борису Чернышову.

В документе отмечается, что Минэкономразвития в целом не возражает против включения показателя стоимости жилищного строительства в федеральный план статистических работ (ФПСР). В связи в этим министерство считает целесообразным проработать предложения Росстата о разработке новой методологии его расчета и определении источника первичных данных.

Кроме того, отмечается, что Росстат готов принять участие в этой работе. Также ведомство готово инициировать процесс внесения изменений о включении показателя в ФПСР.