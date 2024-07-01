Врачи назвали три основных симптома смертельной болезни вейперов

10:56, 01 июля 2024, ПАИ

У любителей вейпов со временем может развиться опасное заболевание EVALI, которые приводит к смерти, пишет «Доктор Питер».

Опасные масла, которые содержатся в паре вейпа, остаются в лёгких и образуют жировую плёнку, которая затрудняет поступление кислорода, отметили в издании.

Основные симптомы EVALI – боль в груди, сильный кашель и затруднённое дыхание. При обнаружении таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу, заключили специалисты.

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