Врачи назвали три основных симптома смертельной болезни вейперов
У любителей вейпов со временем может развиться опасное заболевание EVALI, которые приводит к смерти, пишет «Доктор Питер».
Опасные масла, которые содержатся в паре вейпа, остаются в лёгких и образуют жировую плёнку, которая затрудняет поступление кислорода, отметили в издании.
Основные симптомы EVALI – боль в груди, сильный кашель и затруднённое дыхание. При обнаружении таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу, заключили специалисты.
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