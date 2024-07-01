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Общество

Семья из Псковской области участвует в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Народная симпатия»

Голосование для определения победителя федерального этапа Всероссийского конкурса «Народная симпатия» стартовало сегодня, 1 июля. От Псковской области участвует одна семья, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Все желающие смогут посмотреть ролики – визитки семей и проголосовать за лучший видеоролик. Участников можно поддержать, перейдя на страницу голосования в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке (https://vk.com/write-224305407).

Голосование продлится до 31 июля 2024 года.

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