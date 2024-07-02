Псковичей призывают поддержать семью Несговоровых на всероссийском конкурсе

09:52, 02 июля 2024, ПАИ

Псковичи могут принять участие в онлайн-голосовании за лучший видеоролик семьи - участника федерального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Голосование стартовало 1 июля. Любой желающий может отдать свой голос за семью, достойную, по его мнению, победы. Видео претендентов будут размещены по регионам на сайте. Можно выбрать только одну семью и отдать за неё свой голос до 31 июля.

Семья Несговоровых из Великих Лук тоже принимает участие в конкурсе. Они стали победителем регионального этапа в номинации «Семья – хранитель традиций».

Видеоролик, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем онлайн-голосования «Народная симпатия». Проголосовать за семью можно по ссылке vk.me/family_year.

Чат-бот, разработанный VK, даёт возможность каждому проголосовать один раз за одного из 89 финалистов Всероссийского конкурса «Семья года». Он позволит выбрать регион, федеральный округ и видеоролик конкретной семьи.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Семья года» – это одно из ключевых мероприятий, приуроченных к Году семьи. В этом году конкурс проводится в девятый раз, а участие в нём ежегодно принимают более 4 000 семей.

Ранее сообщалось, что семья Александровых из Великих Лук поборется за приз в 5 млн рублей в финале конкурса «Это у нас семейное».