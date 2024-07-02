Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

230 студентов прошли практику на Псковском хлебокомбинате за учебный год

230 студентов прошли практику на Псковском хлебокомбинате за учебный год, сообщила заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«За этот учебный год 230 студентов были на практике. Мы заключили соглашение с четырьмя учебными заведениями. Это Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Псковский агротехнический и политехнический колледжи. Мы с ними заключили соглашение, согласно которому студенты проходят у нас практику», – рассказала гостья радиоэфира.

30 студентов заключили с хлебокомбинатом целевые договоры, сообщила Любовь Котова. Предприятие оплачивает им обучение и платит стипендию. «Для первого-второго курса мы платим небольшую стипендию – 1 200 рублей, начиная с третьего-четвёртого курса ребята уже получают стипендию в размере 12 000 рублей», – подчеркнула замдиректора предприятия.

После завершения обучения и прохождения практики ребятам предстоит отработать на комбинате не менее четырёх лет, добавила гостья радиоэфира.

Отметим, Псковский хлебокомбинат одним из первых в регионе начал заключать с псковскими колледжами договоры на целевое обучение студентов. Ранее исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, рассказывая о преимуществах получения среднего специального образования в Псковской области, обратил внимание, что у псковских ссузов налажена прекрасная связь с целым рядом работодателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2024

Наталья Ильина: ПсковГУ привлекает студентов из Индии качеством образования
02 июля 2024

Дополнительные бригады энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковской области
02 июля 2024

Логистический комплекс планируют построить при Псковском хлебокомбинате
02 июля 2024

ПсковГУ реализует пять проектов по развитию международных отношений с Сербией
02 июля 2024

Основные тренды рынка хлебобулочных изделий в Пскове перечислила эксперт
02 июля 2024

Некоторые псковичи смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 3 июля

02 июля 2024

Дмитрий Певцов выступит на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
02 июля 2024

Сирены завоют в Псковской области 3 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...