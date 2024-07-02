230 студентов прошли практику на Псковском хлебокомбинате за учебный год

14:18, 02 июля 2024, ПАИ

230 студентов прошли практику на Псковском хлебокомбинате за учебный год, сообщила заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«За этот учебный год 230 студентов были на практике. Мы заключили соглашение с четырьмя учебными заведениями. Это Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Псковский агротехнический и политехнический колледжи. Мы с ними заключили соглашение, согласно которому студенты проходят у нас практику», – рассказала гостья радиоэфира.

30 студентов заключили с хлебокомбинатом целевые договоры, сообщила Любовь Котова. Предприятие оплачивает им обучение и платит стипендию. «Для первого-второго курса мы платим небольшую стипендию – 1 200 рублей, начиная с третьего-четвёртого курса ребята уже получают стипендию в размере 12 000 рублей», – подчеркнула замдиректора предприятия.

После завершения обучения и прохождения практики ребятам предстоит отработать на комбинате не менее четырёх лет, добавила гостья радиоэфира.

Отметим, Псковский хлебокомбинат одним из первых в регионе начал заключать с псковскими колледжами договоры на целевое обучение студентов. Ранее исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, рассказывая о преимуществах получения среднего специального образования в Псковской области, обратил внимание, что у псковских ссузов налажена прекрасная связь с целым рядом работодателей.