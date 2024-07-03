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Культура

Псковский гастрофестиваль «Моя еда» в 2025 году будет посвящён шашлыкам

Псковский гастрофестиваль «Моя еда» в 2025 году будет посвящён шашлыкам, сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в среду, 3 июля.

Псковский гастрофестиваль «Моя еда» в 2025 году будет посвящён шашлыкам. Фото: ПАИ

В этом году гастрофестиваль «Моя еда» был посвящён пельменям. Всего фестиваль посетило 6 000 человек. Свои уникальные изделия представили 25 ремесленников. На фуд-кортах было съедено 100 килограммов пельменей. На фестивале гостей ждали большой пельменный фуд-корт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зона мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытая кухня с шеф-поварами и развлекательная программа для всей семьи.

Годом ранее фестиваль был посвящён традициям национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории Псковской области. Все желающие могли попробовать блюда татарской, белорусской, еврейской, армянской, дагестанской кухни, а также кухни народа сето.

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