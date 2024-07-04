Свыше трёх тысяч человек прослушали аудиоспектакль-экскурсию «Прогулка с Курбатовым» в Пскове
О развитии проекта аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» рассказал руководитель Псковской региональной общественной молодёжной организации «Равные возможности» Дмитрий Волхонов на круглом столе в медиацентре ПАИ.
«У нас была большая идея. Изначально мы просто хотели показать Псков с необычной стороны – нам хотелось создать необычную экскурсию, чтобы она была завораживающей. Потом мы пришли к тому, что захотели показать Псков глазами Валентина Яковлевича Курбатова. Мы написали проект, придумали сценарий и его наполнение, какие артисты его будут читать. От идеи до её воплощения прошло года два», – сказал Дмитрий Волхонов.
По его словам, такой подход к организации аудиоспектакля будет намного оригинальней и интереснее обычной экскурсии. На данный момент её уже послушали свыше трёх тысяч человек, рассказал он.
«Конечно, показатели вырастут за это лето. Самое главное, что эта экскурсия никогда не исчезнет и будет жить ещё долго», – отметил Дмитрий Волхонов.
Всего на реализацию проекта было выделено свыше 490 тысяч рублей. Он реализуется Псковской региональной общественной молодёжной организацией «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Свыше трёх тысяч человек прослушали аудиоспектакль-экскурсию «Прогулка с Курбатовым» в Пскове
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