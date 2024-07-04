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Культура

Свыше трёх тысяч человек прослушали аудиоспектакль-экскурсию «Прогулка с Курбатовым» в Пскове

О развитии проекта аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» рассказал руководитель Псковской региональной общественной молодёжной организации «Равные возможности» Дмитрий Волхонов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

О развитии проекта аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» рассказал Дмитрий Волхонов. Фото: ПАИ

«У нас была большая идея. Изначально мы просто хотели показать Псков с необычной стороны – нам хотелось создать необычную экскурсию, чтобы она была завораживающей. Потом мы пришли к тому, что захотели показать Псков глазами Валентина Яковлевича Курбатова. Мы написали проект, придумали сценарий и его наполнение, какие артисты его будут читать. От идеи до её воплощения прошло года два», – сказал Дмитрий Волхонов.

По его словам, такой подход к организации аудиоспектакля будет намного оригинальней и интереснее обычной экскурсии. На данный момент её уже послушали свыше трёх тысяч человек, рассказал он.

«Конечно, показатели вырастут за это лето. Самое главное, что эта экскурсия никогда не исчезнет и будет жить ещё долго», – отметил Дмитрий Волхонов.

Всего на реализацию проекта было выделено свыше 490 тысяч рублей. Он реализуется Псковской региональной общественной молодёжной организацией «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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