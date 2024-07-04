Суд отказал адвокату экс-главы УГХ Пскова, который пытался обжаловать содержание подзащитного под стражей

15:16, 04 июля 2024, ПАИ

Псковский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката бывшего заместителя главы администрации Пскова, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Защитник попытался обжаловать постановление Псковского городского суда от 20 июня, которым обвиняемому продлён срок содержания под стражей до 21 июля 2024 года включительно.

Напомним, Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки утром 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая.

По версии следствия, в сентябре 2023 года 37-летний предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Александру Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключённым между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

Напомним, что Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.