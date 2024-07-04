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Участники военного оркестра псковской дивизии ВДВ работали в зоне СВО

Участники военного оркестра псковской дивизии ВДВ время от времени выезжают выступать перед российскими военными в зону проведения специальной военной операции, рассказал дирижёр военного оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июля.

Участники военного оркестра псковской дивизии ВДВ работали в зоне СВО. Фото: ПАИ

«В составе концертных бригад, как правило, выборочно складывается команда с определённым репертуаром. Ездят ребята, меняются. Не буду в это вдаваться подробно, но необходимо, конечно, ребятам поднимать боевой дух. Такие мероприятия тоже проводятся», – рассказал гость радиоэфира.

Напомним, в 2019 году оркестр 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ вернулся с победой с Всероссийского смотра-конкурса военных оркестров Вооружённых сил России, который проходит в стране раз в пять лет. В этом году конкурс проходит снова, и история успеха псковичей повторяется: музыканты уже вышли во второй тур.

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