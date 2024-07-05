Смерч заметили вблизи Пскова

16:42, 05 июля 2024, ПАИ

Эксклюзивные кадры смерча в Псковской области опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».

Уточняется, что смерч был замечен в Пскове.

Добавим, что этим летом смерч уже был замечен в Псковской области. В прошлый раз его увидели жители Невельского района.

Кроме того, ранее учёные из ПсковГУ объяснили возникновение торнадо в Псковской области.