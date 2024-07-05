Смерч заметили вблизи Пскова
Эксклюзивные кадры смерча в Псковской области опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».
Уточняется, что смерч был замечен в Пскове.
Добавим, что этим летом смерч уже был замечен в Псковской области. В прошлый раз его увидели жители Невельского района.
Кроме того, ранее учёные из ПсковГУ объяснили возникновение торнадо в Псковской области.
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