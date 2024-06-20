Почему в Псковской области появился торнадо, объяснили учёные из ПсковГУ

10:22, 20 июня 2024, ПАИ

Почему в Псковской области появился торнадо (смерч), объяснили учёные из ПсковГУ. Торнадо прошёл 19 июня по северной части Невельского района. Стихия разрушала кровли жилых домов и хозпостроек, валила деревья, обрывала электрические провода.

«Торнадо возникает в условиях, когда на равнинной территории сталкиваются большие объемы теплого и холодного воздуха, образуя при этом воронкообразные вихри в грозовых тучах, - рассказала доцент кафедры географии ПсковГУ Наталья Теренина. - Эти явления возникают из-за разницы температур и влажности воздуха в территориально близких воздушных массах. То есть торнадо появляется при условии резкого охлаждения разогретого влажного воздуха в контакте с встречными, более холодными. При разной скорости ветра на разной высоте неравномерно охлаждающиеся воздушные массы закручиваются в высокий столб - воронку».

Внутри воронки за счёт вращения воздушных масс и их вертикального движения возникает большая подъёмная сила. При перемещении воронки по равнинной территории торнадо производит большие разрушения: срывает крыши, валит деревья.

По словам преподавателя, торнадо не редкость на равнинных территориях в регионах с достаточно теплым и влажным климатом, они происходили в Центральной части Европейской России и раньше. Псковская область не исключение. В частности, летом 2021 и 2022 годов торнадо зафиксировали над Чудским озером.

«Последствия подобного смерча я наблюдал три года назад в лесах Порховского района, - поделился преподаватель кафедры автомобильного транспорта ПсковГУ Александр Былеев. - На площадке примерно 20 соток был повален, поломан, закручен и хаотично разбросан зрелый лес. Это очень опасное явление с огромной разрушающей силой».

Торнадо редко, но фиксировались в Псковской области и в XIX веке. «Изъ тучи чернее прочихъ появился светловатый конусъ съ такоюже полосою простирающеюся отъ вершины его въ низъ обращенной до самой земли, которая полоса увеличиваясь мало по малу съ низу темнела, и края ея зделавшись довольно черными соединились съ основанiемъ облачнаго конуса». Так писали в одной из газет о ненастье, настигшем псковичей 31 августа 1819 года. Речь шла о смерче, который прошел по городу в районе храма Константина и Елены. Смерч выламывал заборы и сносил крыши домов, разметывал снопы и вырывал из земли кочаны капусты. Больше всего жителей испугал сам столб ветра, в котором клубилась пыль, напоминая дым от пожара. По мнению автора заметки, причиной неблагоприятного погодного явления стали электрические эффекты в воздухе.

Напомним, что вчера, 19 июня, по Псковской области прошёл сильный ветер и ливень. При этом синоптики говорят, что такая погода продлится два дня. Снимки торнадо в Невельском районе можно увидеть здесь.