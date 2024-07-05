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Культура

Актёру Юрию Кузнецову в Пскове вручили приз за вклад в кинематограф

Советскому и российскому актёру театра и кино, заслуженному артисту России Юрию Кузнецову в рамках торжественной церемонии открытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота» вручили приз за вклад в кинематограф «Жизнь в кино», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: Андрей Кокшаров

Зал приветствовал известного гостя фестиваля стоя.

Награду Юрию Кузнецову вручил генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин.

«Спасибо огромное, спасибо «Западным воротам». Спасибо родные, спасибо», – поблагодарил актёр.

Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане. В 1969 году окончил актёрский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке и был принят в труппу Хабаровского городского драматического театра. В 1979 году перешёл в Омский театр драмы.

Известность актёру принесли роли, сыгранные в «Торпедоносцах» (1983 год) Семёна Арановича и в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (1984 год), а несколько позже – роль майора милиции Андрея Кузьмина в фильме Виктора Сергеева «Гений» (1991 год), роль немца Гофмана в фильме Алексея Балабанова «Брат» и подполковника Петренко в телесериале «Улицы разбитых фонарей» (1995–2003 годы).

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове три дня – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

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