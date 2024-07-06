Иван Твердовский – о Пскове: Очень кинематографичная среда
Впечатлениями от Пскова поделился российский кинорежиссёр и сценарист Иван Твердовский на творческой встрече, которая проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 6 июля.
«Я туристически чуть-чуть взглянул, но город ведь раскрывается, когда побываешь в каком-то месте, нужно длительное время наблюдения за местом, людьми. Такого опыта у меня не сложилось, я тут второй день. Но мне очень нравится ритм, который здесь есть, – свободный, вольготный, приятный. Хочется в таком ритме без спешки и гонки существовать и работать. Здесь даже в обед пятницы никто никуда не бежит, всё спокойно, люди себя уважают. Мне это очень понравилось. Конечно, я был наслышен о красивых памятниках, истории. Жаль, что нет дней, чтобы поездить по области и посетить интересные места. Это очень кинематографичная среда», – рассказал Иван Твердовский.
Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.
Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.
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