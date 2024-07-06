Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Член жюри «Западных ворот» рассказал, как будут выбирать победителя

Как будут выбирать победителя на V Международном кинофестивале «Западные ворота», рассказал член жюри кинофестиваля, российский кинорежиссёр и сценарист Иван Твердовский на творческой встрече, которая проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы кинофестиваля сегодня, 6 июля.

Член жюри «Западных ворот» рассказал, как будут выбирать победителя. Фото: ПАИ

«Программа кинофестиваля плотная. Мы, члены жюри, смотрим фильмы дистанционно. Это новый интересный опыт для меня. Обычно мы с коллегами смотрим фильмы все вместе в зале, переглядываемся, а здесь мы вообще не понимаем вкусов друг друга. Жюри изолировано от участников, для меня любопытно, как всё получится в итоге», – отметил он.

На кинофестивале «Западные ворота» Иван Твердовский будет показывать свою картину «Панические атаки» сегодня, 6 июля, в синем зале кинотеатра «Смена» в 16:45.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июля 2024

Участники автопробега «Дороги славы – наша история» прибыли в Псков
06 июля 2024

Фаршированная картошка, ковровая дорожка, кино для всех и каждого. Дневник фестиваля «Западные ворота» #1
06 июля 2024

Посиделки в честь Дня семьи, любви и верности прошли в Пыталово
06 июля 2024

Член жюри «Западных ворот» рассказал, как будут выбирать победителя
06 июля 2024

Иван Твердовский – о Пскове: Очень кинематографичная среда
06 июля 2024

Михаил Ведерников проинформировал о текущей обстановке с уборкой ТКО в Пскове и Псковском районе
06 июля 2024

Анонсирован скорый выход рейтинга вузов в сфере ИИ – 2024 и запуск первой в России уникальной базы научных публикаций по искусственному интеллекту
06 июля 2024

Роспотребнадзор оценил риски распространения чумы в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...