Член жюри «Западных ворот» рассказал, как будут выбирать победителя

16:54, 06 июля 2024, ПАИ

Как будут выбирать победителя на V Международном кинофестивале «Западные ворота», рассказал член жюри кинофестиваля, российский кинорежиссёр и сценарист Иван Твердовский на творческой встрече, которая проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы кинофестиваля сегодня, 6 июля.

«Программа кинофестиваля плотная. Мы, члены жюри, смотрим фильмы дистанционно. Это новый интересный опыт для меня. Обычно мы с коллегами смотрим фильмы все вместе в зале, переглядываемся, а здесь мы вообще не понимаем вкусов друг друга. Жюри изолировано от участников, для меня любопытно, как всё получится в итоге», – отметил он.

На кинофестивале «Западные ворота» Иван Твердовский будет показывать свою картину «Панические атаки» сегодня, 6 июля, в синем зале кинотеатра «Смена» в 16:45.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.