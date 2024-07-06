Пострадавшее от урагана братское захоронение в Куньинском районе привели в порядок
Братское захоронение, пострадавшее в деревне Жижица Куньинского района от урагана 4 июля, привели в порядок, пишет газета «Пламя».
Участие в субботнике приняли глава Куньинского района Олег Лебедев, глава Жижицкой волости Николай Балмашев, добровольцы.
Ранее Олег Лебедев рассказал о масштабе разрушений после урагана в Куньинском районе. Помимо этого, появились фото последствий непогоды в муниципалитете.
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06 июля 2024
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