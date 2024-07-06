Пострадавшее от урагана братское захоронение в Куньинском районе привели в порядок

19:42, 06 июля 2024, ПАИ

Братское захоронение, пострадавшее в деревне Жижица Куньинского района от урагана 4 июля, привели в порядок, пишет газета «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»







Участие в субботнике приняли глава Куньинского района Олег Лебедев, глава Жижицкой волости Николай Балмашев, добровольцы.

Ранее Олег Лебедев рассказал о масштабе разрушений после урагана в Куньинском районе. Помимо этого, появились фото последствий непогоды в муниципалитете.