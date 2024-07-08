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В администрации Плюсского района провели проверку по вопросу, связанному с застройкой мыса между двумя озёрами

В администрации Плюсского района провели проверку по вопросу, связанному с застройкой мыса между двумя озёрами. Об этом ПАИ сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова.

«В 2008 году в деревне Вежище были сформированы и поставлены на государственный и кадастровый учёт восемь земельных участков, которые имеют вид разрешенного использования для ведения садоводства. Был оформлен договор купли-продажи в 2008 году, а земельные участки были предоставлены в собственность физическому лицу», – объяснила Наталья Иванова.

Информация была опубликована в районной газете в феврале 2008 года. Участки входят в границу деревни Вежище. У них один собственник. Им же был подготовлен проект ЛЭП протяженностью 1,2 километра. Работы начаты в октябре 2023 года и были согласованы с администрацией Плюссы, обратила внимание глава муниципалитета.

«По обращению граждан был направлен запрос в отдел водных ресурсов и трансграничных вод Псковской области о наличии существующих ограничений использования земельных участков, а также возведения капитального строения на них. По результатам мы приняли введение публичного сервитута для определения круга лиц, проезда через земельные участки и свободного доступа граждан к водам общего пользования и его береговой полосе. Сведения о границах публичного сервитута внесены в базу единого госреестра. Более того, по информации, полученной от заявителей, а их было несколько, мною была назначена проверка в администрации района. Данные земельные участки не входят в границы лесного участка, лесничества или лесопарка», – пояснила Наталья Иванова.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Плюсского района – люди пожаловались на застройку мыса между озёрами Долгое и Барское.

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