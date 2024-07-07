Псковичи рассказали, влияет ли влюблённость на их работоспособность

12:21, 07 июля 2024, ПАИ

Влияет ли влюбленность на работоспобность сотрудников, выяснили специалисты SuperJob.

37 работодателей уверены, что влияет. Кроме того, каждый четвертый полагает, что влюбленность положительно сказывается на трудоспособности, а 17%, что отрицательно.

При этом, каждый второй пскович считает, что неразделенная любовь влияет на карьеру. В частности, 43% уверены, что это препятствует профессиональному росту, а 10% отмечают, что, наоборот, способствует. А 29% жителей города думаю, что неудачи на личном фронте вовсе не влияют на достижения по работе.

Ещё больше псковичей видят взаимосвязь между любовью и карьерой. Например, 55% опрошенных считают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 8%, что скорее препятствуют. А 21% респондентов отмечают, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

О том, что любовь помогает строить карьеру, говорят и мужчины, и женщины одинаково. А вот мнение, что разбитое сердце может стать стимулом для развития карьеры, популярнее среди женщин. Мужчины, в свою очередь, чаще убеждены в негативном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.

Ранее сообщалось, что 67% псковичек верят в дружбу между мужчиной и женщиной. Кроме того, жившие в студенчестве в общежитии псковичи больше зарабатывают.