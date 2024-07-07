Псковичи рассказали, влияет ли влюблённость на их работоспособность
Влияет ли влюбленность на работоспобность сотрудников, выяснили специалисты SuperJob.
37 работодателей уверены, что влияет. Кроме того, каждый четвертый полагает, что влюбленность положительно сказывается на трудоспособности, а 17%, что отрицательно.
При этом, каждый второй пскович считает, что неразделенная любовь влияет на карьеру. В частности, 43% уверены, что это препятствует профессиональному росту, а 10% отмечают, что, наоборот, способствует. А 29% жителей города думаю, что неудачи на личном фронте вовсе не влияют на достижения по работе.
Ещё больше псковичей видят взаимосвязь между любовью и карьерой. Например, 55% опрошенных считают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 8%, что скорее препятствуют. А 21% респондентов отмечают, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.
О том, что любовь помогает строить карьеру, говорят и мужчины, и женщины одинаково. А вот мнение, что разбитое сердце может стать стимулом для развития карьеры, популярнее среди женщин. Мужчины, в свою очередь, чаще убеждены в негативном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.
Ранее сообщалось, что 67% псковичек верят в дружбу между мужчиной и женщиной. Кроме того, жившие в студенчестве в общежитии псковичи больше зарабатывают.
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