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Планируется ли увеличить сроки проведения кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, рассказали организаторы

О планах развития международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове рассказал генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин на круглом столе «Феномен фестивального движения в современной России: тенденции развития, перспективы, проблемы и пути решения», который проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

Фото: ПАИ

«Город развивается, появляются новые интересные локации. Мы сейчас думаем об увеличении количества дней, ведь в каждом из них может быть какое-то яркое событие в разных локациях, а в городе их достаточно, чтобы приятно удивлять. Город готов пригласить много друзей. Мы проводим пятый фестиваль и уже думаем о следующем, который будет в середине июля. День города где-то рядышком. Скоро объявим даты», – отметил Эдуард Пичугин.

По его словам, сегодня основной посыл участников и зрителей – можно ли добавить ещё один день фестиваля. «Есть высокая вероятность, что нас поддержат губернатор Псковской области Михаил Ведерников и правительство и добавят ещё один день фестиваля», – сказал генеральный продюсер мероприятия.

Гость медиацентра также объяснил, почему кинофестиваль «Западные ворота» проводится именно летом. «Псков всегда находился на границе культур. Отсюда проходил Ганзейский путь, соединение Востока с Западом было именно здесь, в Пскове. Самый активный период обмена проходил в середине лета. Здесь более 120 древнейших церквей, это настоящая западная граница. Это самое комфортное время, чтобы приехать в гости в Псков», – пояснил он.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

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