Различные тематические площадки развернулись на Кургане Дружбы

17:57, 07 июля 2024, ПАИ

Интерактивные тематические площадки работали на 65-й Международной встрече на Кургане Дружбы. С их работой ознакомились первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель Витебского исполкома Александр Субботин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Белоруссия подготовила для гостей полевой кинотеатр, партизанскую деревню, в которой находится штаб, медсанчасть, школа, солдатская кухня с инсталляцией партизанского быта, выставки творческих работ и экспозиции исторических музеев.

На стороне России были представлены площадки регионального отделения Движения Первых «Будь в движении», площадки «Молодежь Псковской области. Патриотический туризм» и Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин».

Кроме того, в рамках встречи прошёл молодежный белорусско-российский образовательно-патриотический лагерь «Курган-2024», объединивший 450 молодых людей двух стран.

К ребятам обратилась Вера Емельянова. «Безмерно счастливы тому, что видим сотни флагов улыбок и надежды. Мы своим родителям обещали создать и сберечь Курган. Мы это сделали. Верим, что не просто будете помнить, но и сбережете самое ценное для нас – нашу землю, дружбу, отношения», – сказала она.

Молодежь двух стран поприветствовал и председатель Витебского исполнительного комитета Алексей Субботин. «Второй раз мы проводим молодежный лагерь. В прошлом году он прошел на Псковской стороне, в этом году — на Витебской земле. Здесь уютно, тепло и по-родному. Надеюсь, что мы встречаемся не последний раз», – подчеркнул Александр Субботин.

В конц5 мероприятия участники молодежного лагеря зажгли Костер Дружбы «Внуки Победы» и исполнили песни под гитару. Костер Дружбы со стороны Белоруссии зажгли участница победившей команды молодежного белорусско-российского образовательно-патриотического лагеря «Курган-2024» и ветеран войны в Афганистане, со стороны Российской Федерации – активная молодёжь Псковской области.

Напомним, что Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии проходит на Кургане Дружбы в воскресенье, 7 июля. Мероприятие состоялось уже 65-й раз. Присутствующих поприветствовала от имени губернатора Михаила Ведерникова первый вице-губернатор Вера Емельянова.