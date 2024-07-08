Директор завода в Пскове Алексей Деребизов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Директор ООО «Поликомпозит» Алексей Деребизов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля.
Главное:
- псковская композитная арматура имеет гарантию 75 лет;
- композитная арматура, произведённая в Пскове, также является щёлочестойкой и кислотостойкой. «Она одинаково хорошо стоит как и в той, и другой среде. Соответственно её можно применять вместо металлической в бетонах, которые применяются, например, на птицефабрике», – подчеркнул Алексей Деребизов;
- на псковском заводе «Поликомпозит» планируют расширить производство. Сейчас площадь производства составляет 1000 квадратных метров, её хотят увеличить более чем в два раза;
- «Хотим развиваться и выйти за пределы Псковской области и границы Российской Федерации. Это наши амбициозные цели», – отметил гость студии;
- на заводе планируется развить направление стержней, а также композитных профилей, которые идентичны металлическим конструкционным материалам, такие как швеллер, двутавр, уголки, квадратные, профильные и круглые трубы, профили различного сечения.
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