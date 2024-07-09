Об участии школьников в подготовке к выборам рассказал Игорь Сопов

14:45, 09 июля 2024, ПАИ

Об участии школьников в подготовке к выборам рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июля.

Он сообщил о предстоящих планах работы в летних лагерях, где ребятам старше 14 лет расскажут о выборах, чтобы таким образом вовлечь волонтёров в молодёжные избирательные комиссии, в процесс организации выборов.

«Мы всегда очень интересно рассказываем о выборном процессе, не так, как в школе. Работа с молодёжью нам интересна, тем более даже ЦИК признала наш опыт в этом направлении положительным», – отметил Игорь Сопов.

Напомним, что с 6 по 7 июня в Пскове проходил V Форум молодёжных избирательных комиссий. Подробнее читайте здесь.

Отметим, что в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.