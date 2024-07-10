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Общество

Приём граждан по вопросам защиты интересов семьи проходит в псковском ЗАГСе

Приём граждан по вопросам защиты интересов семьи проходит в псковском ЗАГСе в рамках Всероссийской недели правовой помощи сегодня, 10 июля, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ начальник отдела методической и архивной работы в сфере ЗАГС комитета юстиции Псковской области Наталья Екимова.

Псковичи могут обратиться по любым вопросам, касающимся семьи. На приёме присутствует представитель управления Минюста России по Псковской области Маргарита Макарова, начальник отдела псковского ЗАГСа Екатерина Тарасова, начальник отдела методической и архивной работы в сфере ЗАГС комитета юстиции Псковской области Наталья Екимова.

Приём продлится до 14:00.

«Двери Дворца бракосочетания открыты. Мы рады каждому, кто к нам обратится», – отметила Наталья Екимова.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.

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