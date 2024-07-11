Участие в проектной деятельности и волонтёрство помогают в трудоустройстве – выпускники ПсковГУ

16:55, 11 июля 2024, ПАИ

Участие в проектной деятельности и волонтёрство во время учёбы в университете в дальнейшем могут помочь в трудоустройстве. Об этом рассказали выпускники Псковского государственного университета в эфире программы «Час карьеры» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 11 июля.

«Благодаря одному проекту год назад мы начали довольно тесное сотрудничество с представителями правительства Псковской области. За это время получилось себя хорошо зарекомендовать. Когда я узнала, что есть вакансия в управлении проектной деятельности правительства Псковской области, то подумала: «Это то, что мне нравится», – рассказала выпускница направления «менеджмент» Карина Жолобова.

Она отметила, что после этого связалась с начальницей управления проектной деятельности, с которой работала над своим проектом, и спросила её о существующих вакансиях. «Очень страшно было идти работать в правительство. Были определённые сомнения и страхи – я же молодой специалист. Как я сейчас приду сразу в правительство? Готова ли я к этому в профессиональном плане? Но мне повезло. У меня очень хороший коллектив, мне всегда всё очень понятно и оперативно объясняют, если есть какие-то вопросы. Всему можно научиться. Главное, что наставники помогают», – добавила гостья радиоэфира.

Карина Жолобова отметила, что у неё было даже несколько вариантов, куда можно пойти работать, однако в итоге она сделала выбор в пользу правительства. «Я решила, что всё-таки мне хочется создавать что-то своими руками и быть, может быть, действительно полезной для области. Делать что-то, что будет продвигать Псковскую область. А где это ещё реализовывать, как не в правительстве Псковской области?» – заключила выпускница ПсковГУ.

Выпускница колледжа ПсковГУ Анна Архипкина, планирующая получать высшее образование в вузе, рассказала о своём опыте участия в проекте «Волонтёры гостеприимства: мастерство гида/Skillof guide». Гостья радиоэфира отметила, что благодаря данному проекту она смогла получить разносторонний опыт работы в качестве экскурсовода. «А сейчас я прохожу стажировку в одной компании по своей специальности», – заключила выпускница колледжа.

Анна Архипкина добавила, что сейчас для неё важнее не размер зарплаты на работе, а опыт, который она там может получить.