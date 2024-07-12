Псковичи принимают участие в «Славянском базаре» в Витебске

15:55, 12 июля 2024, ПАИ

ХХXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар» начался в Белоруссии. В нём принимают участие представители Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова передала приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова. «Славянский базар» – это символ российско-белорусской дружбы, который помогает укреплять сотрудничество между странами и городами. А жители Псковской области каждый год с нетерпением ждут его начала, говорится в приветственном адресе губернатора.

Псковскую область представляют творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества из Великих Лук, Себежского района и Усвятского муниципального округа. От Великих Лук примут участие молодёжный музыкальный театр «Трубадур» и хореографический ансамбль «Феникс», от Усвят – детский хореографический коллектив «Журавушки», вокальная группа «Вдохновение», от Себежа – вокалистка Анна Яковлева, солист Роберт Маслов, а также мастера резьбы по дереву, ткачеству, плетению из лозы и другие.

Вместе с этим в Витебске прошла церемония открытия международного фестиваля искусств, в которой также принимали участие псковичи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на мероприятии отметил, что фестиваль стал праздником семейных традиций, где гости могут отдохнуть душой.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что фестиваль искусств «Славянский базар» имеет международный авторитет и служит отличной возможностью поделиться творческими идеями и показать своё мастерство.

Представители Псковской области в Витебске также приняли участие в деловых мероприятиях. Первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова провела встречу с представителями власти Витебской области и посетила Селютский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. Первый вице-губернатор обсудила со специалистами пути взаимодействия в сфере социальной защиты и методы организации сопровождаемого проживания.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Михайловское» представит свою программу на «Славянском базаре». Кроме того, в Белоруссии увидят доспехи из коллекции Изборского музея.