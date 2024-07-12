Представлен главный приз фестиваля «Довмонт Псковский»
Меч Довмонта станет главным призом фестиваля «Довмонт Псковский», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Он был выполнен из чистейшего кварцевого стекла. Меч изготовили мастера Гусевского стекольного завода имени Дзержинского, который находится во Владимирской области. В пресс-службе подчеркнули, что при его создании были учтены все мельчайшие детали подлинного меча князя Довмонта.
Напомним, что фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 13 июля. Ключевым событием фестиваля станет серия поединков за право обладать хрустальным мечом князя Довмонта.
Праздник начнётся в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. Он пройдёт в северной части Крома.
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
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