Представлен главный приз фестиваля «Довмонт Псковский»

16:38, 12 июля 2024, ПАИ

Меч Довмонта станет главным призом фестиваля «Довмонт Псковский», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Он был выполнен из чистейшего кварцевого стекла. Меч изготовили мастера Гусевского стекольного завода имени Дзержинского, который находится во Владимирской области. В пресс-службе подчеркнули, что при его создании были учтены все мельчайшие детали подлинного меча князя Довмонта.

Напомним, что фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 13 июля. Ключевым событием фестиваля станет серия поединков за право обладать хрустальным мечом князя Довмонта.

Праздник начнётся в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. Он пройдёт в северной части Крома.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.