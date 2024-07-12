Режим работы выставочного зала музея-заповедника «Изборск» изменится 13 июля
Режим работы выставочного зала музея-заповедника «Изборск» изменится с 13 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
По субботам выставочный зал будет работать на два часа дольше, пояснили в музее-заповеднике. Посетить выставку на улице Печорской, 37 теперь можно будет с 10:00 до 20:00. С воскресенья по пятницу выставочный зал будет работать с 10:00 до 18:00.
Ранее сообщалось, что с 13 по 14 июля в Изборске будет проходить XI Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость». Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.
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