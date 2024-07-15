Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В многоквартирном жилом доме на улице Сущевской в Опочке произошёл взрыв бытового газа. Пострадали две соседние квартиры и два автомобиля во дворе. Пострадавшие 48-летний мужчина и 68-летняя женщина доставлены в медучреждение.

Автомобиль «Лада Калина» 2009 года выпуска сгорел в Пустошкинском районе. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в багажном отсеке.

Баня сгорела в деревне Заполье Стругокрасненского района. Предположительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку.

В автомобиле «Москвич» в Великих Луках выгорели салон и моторный отсек. Огонь повредил лакокрасочное покрытие крыши автомобиля. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки под приборной панелью в автомобиле. А в автомобиле ВМW Х5 2003 года выпуска огонь повредил лакокрасочное покрытие двух правых дверей, а также оплавлены пластиковые молдинги и зеркало заднего вида. Автомобиль спасли.

Жилой дом выгорел изнутри в деревне Ярусово Красногородского района. Обнаружен труп 52-летнего мужчины. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. Баню удалось спасти.

Кровля бани сгорела в деревне Торошино Псковского района. Предположительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Жилой дом и хозяйственную постройку удалось спасти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2024

Тюрьма грозит жителю Палкинского района за незаконную вырубку леса
15 июля 2024

Один из пострадавших при взрыве газа в Опочке скончался
15 июля 2024

Семилетний ребёнок пострадал в ДТП в Псковском районе
14 июля 2024

Молодой человек госпитализирован после падания с мотоцикла в Порхове
14 июля 2024

Возгорание двух автомобилей произошло в Великих Луках
14 июля 2024

Неизвестные выбросили котов с девятого этажа в Пскове
14 июля 2024

74-летняя пенсионерка пропала в Пскове
14 июля 2024

Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...