Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

10:42, 15 июля 2024, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В многоквартирном жилом доме на улице Сущевской в Опочке произошёл взрыв бытового газа. Пострадали две соседние квартиры и два автомобиля во дворе. Пострадавшие 48-летний мужчина и 68-летняя женщина доставлены в медучреждение.

Автомобиль «Лада Калина» 2009 года выпуска сгорел в Пустошкинском районе. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в багажном отсеке.

Баня сгорела в деревне Заполье Стругокрасненского района. Предположительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку.

В автомобиле «Москвич» в Великих Луках выгорели салон и моторный отсек. Огонь повредил лакокрасочное покрытие крыши автомобиля. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки под приборной панелью в автомобиле. А в автомобиле ВМW Х5 2003 года выпуска огонь повредил лакокрасочное покрытие двух правых дверей, а также оплавлены пластиковые молдинги и зеркало заднего вида. Автомобиль спасли.

Жилой дом выгорел изнутри в деревне Ярусово Красногородского района. Обнаружен труп 52-летнего мужчины. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. Баню удалось спасти.

Кровля бани сгорела в деревне Торошино Псковского района. Предположительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Жилой дом и хозяйственную постройку удалось спасти.