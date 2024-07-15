Глава Рособрнадзора призвал брать в школы детей мигрантов только при одном условии
Детей мигрантов следует брать на обучение в российские школы только при условии, что они обладают необходимым уровнем знания русского языка. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РБК.
«Если ты приезжаешь сюда с семьёй и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определённым уровнем знания языка», – отметил Анзор Музаев.
Требование владения русским языком для поступления в школу – вынужденная мера, которая позволит детям мигрантов успешно интегрироваться в общество и понять русскую культуру, заметил он.
По данным Министерства просвещения РФ на июнь этого года, около 12 % детей мигрантов, которые посещают школы и детские сады в России, плохо знают русский язык или не владеют им вовсе.
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